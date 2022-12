Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück lässt am Mittwoch, 7. Dezember 2022, die Maschinen anrollen für eine teilweise Sanierung der Straßendecke. Die Vollsperrung der L74 gilt für den rund drei Kilometer langen Abschnitt zwischen Kreisverkehr am Ortsausgang von Nortrup bis zur Einmündung der Straße Loxter Ort.

Verkehr wird über Kettenkamp und Eggermühlen umgeleitet

Die Instandsetzungsarbeiten unter Vollsperrung soll nach Angaben der Landesbehörde bis einschließlich Montag, 12. Dezember 2022, dauern und kostet rund 300.000 Euro. Witterungsbedingte Verzögerungen seien nicht ausgeschlossen, teilt Uta Weiner-Kohl, Leiterin der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück, auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Mit einer Breite von 5,60 Meter gehört die Landesstraße 74 zwischen Nortrup und Ankum zu den schmaleren Landesstraßen im Landkreis Osnabrück. Archivfoto: Christian Geers Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der Verkehr wird für die Dauer der Arbeiten umgeleitet, die Routen führen von Nortrup über die Kettenkamper Straße/Hauptstraße (Kreisstraße 131) nach Kettenkamp und Eggermühlen und über die Bippener Straße (Landesstraße 73) bis nach Ankum sowie in umgekehrter Richtung.

Der Zustand der Landesstraße ist schon seit Jahren nicht der allerbeste und sie macht als Holperpiste von sich reden. Auf dem Abschnitt zwischen Ankum und Nortrup gilt seit Jahren eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h – wegen der nur wenige Zentimeter vom Fahrbahnrand stehenden Bäume und wegen des schlechten Zustands der Straßenoberfläche.