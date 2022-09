Kürbisse aller Formen und Farben werden am Sonntag auf dem Hof Keck angeboten. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Viel los auf dem Hof Keck Kürbisfest in Menslage mit Musik, Kunst und Kulinarischem Von Jürgen Schwietert | 16.09.2022, 12:23 Uhr

Kunst, Musik und eine Vielfalt von kulinarischen Spezialitäten. So präsentiert sich am Sonntag, 18. September 2022, das Kürbisfest auf dem Hof Keck an der Antener Straße 3 im Menslager Ortsteil Hahlen. Um 11 Uhr geht es los.