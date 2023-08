Hilfe für Menschen in der Ukraine Quakenbrücker Verein Tovarishch: Krisen erschweren die Arbeit Von Alexandra Lüders | 04.08.2023, 08:58 Uhr Helfen weltweit Kindern in Not: Rita Meyer und Wolfgang Riebold vom Verein Tovarishch. Foto: Alexandra Lüders up-down up-down

Seit mehr als 20 Jahren engagieren sich die Mitglieder des Quakenbrücker Vereins Tovarishch in mehreren Ländern für bedürftige Kinder in Not. Doch die Arbeit wird immer schwieriger, wie Vorsitzende Rita Meyer und Projektleiter Wolfgang Riebold berichten.