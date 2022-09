Die Kundenhalle in der Quakenbrücker Filiale wird komplett umgestaltet. Jürgen Schmidt (Zweiter von links) erläuterte die Umbaupläne, hier mit (von links) Lars Pfeilsticker, Kerstin Welp und Bernd Heinemann. Foto: Christian Geers up-down up-down Modernisierung mit Millionenaufwand Bankgeschäfte im Container: Kreissparkasse räumt Filiale in Quakenbrück Von Christian Geers | 09.09.2022, 11:08 Uhr

Die Kunden der Kreissparkasse Bersenbrück am Marktplatz in Quakenbrück müssen ihre Bankgeschäfte in den kommenden Monaten im Container erledigen. Die Filiale wird grundlegend modernisiert.