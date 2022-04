Das Topspiel der 1. Kreisklasse zwischen dem Bippener SC und dem SV Kettenkamp mussten coronabedingt ausfallen. (Symbolbild) FOTO: Rolf Kamper Der Spieltag in der Fußball-Kreisklasse SV Grafeld meldet sich dank Andreas Schulte zurück im Titelrennen Von Jürgen Schinke | 05.04.2022, 05:48 Uhr

Vier heiße Aspiranten liefern sich in der Staffel A der 1. Fußball-Kreisklasse Osnabrück ein hartnäckiges Duell an der Spitze. Am Wochenende erhielt die sich ständig verdichtende Spannung neue Nahrung.