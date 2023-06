Foto: Nina Strakeljahn Aufgaben und Strukturen des VIZ Leiter des Bundeswehrstandortes Quakenbrück zu Gast in der Artland-Akademie Von Mirko Nordmann | 14.06.2023, 19:57 Uhr

Seit Oktober 2019 leitet Flottenapotheker Martin Pape die Artland-Kaserne in Quakenbrück. Am 16. Juni 2023 berichtet der Standortleiter in der Artland-Akademie Quakenbrück, wie sich die Aufgaben der Soldaten und Mitarbeiter am letzten im Landkreis Osnabrück verbliebenen Bundeswehr-Standortes verändert haben.