Foto: Richard Marszall, Steven Haberland Am Mittwoch geht es los Start in den Musiksommer Artland 2023: Das müssen Sie wissen Von Mirko Nordmann | 12.06.2023, 18:42 Uhr

Am 14. Juni 2023 eröffnen das Chorforum Quakenbrück gemeinsam mit der Gesangsformation 4-Takter den Musiksommer Artland. An den folgenden Abenden sorgen namhafte Musiker wie Klaus Lage, Pe Werner und das ResiDance-Orchester Cassel in Badbergen. Die wichtigsten Fakten zum Musikfestival im Überblick.