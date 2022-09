Verlässliche Betreuung bei Früh- und Spätschicht: Eine Kita-Gruppe mit rollierenden Öffnungszeiten möchte die Diakonische Stiftung Bethanien in ihrer Kindertagesstätte Kinderwelt in Quakenbrück anbieten. Symbolfoto: dpa/Monika Skolimowska up-down up-down Vereinbarkeit von Familie und Beruf Kita in Quakenbrück plant Kinderbetreuung im Schicht-Rhythmus Von Christian Geers | 30.09.2022, 11:22 Uhr

Die Diakonische Stiftung Bethanien in Quakenbrück will bei der Kita-Betreuung neue Wege gehen. Für Eltern, die im Schichtdienst arbeiten, sollen in der Kindertagesstätte Kinderwelt Bethanien die Betreuungszeiten angepasst werden.