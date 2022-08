Freuen sich auf das Sommerfest zum 25-jährigen Bestehen der „Kindersuppe Grönloh“ mit vielen Gästen: Eltern, Erzieherinnen und Kinder der Einrichtung. FOTO: Anita Lennartz up-down up-down Seit 25 Jahren aktiv Kindersuppe Grönloh in Badbergen feiert Jubiläum mit Sommerfest Von Anita Lennartz | 19.08.2022, 14:55 Uhr

Die Kindersuppe Gröhnloh in Badbergen besteht in diesem Jahr schon 25 Jahre. Das wird mit einem Sommerfest am 20. August 2022 gefeiert.