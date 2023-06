Im Kreisel an der Wohldstraße in Quakenbrück stießen ein Radfahrer und ein Auto zusammen. Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down Auto stößt mit Radfahrer zusammen 12-jähriger Junge bei Unfall in Quakenbrück schwer verletzt Von noz.de | 08.06.2023, 18:08 Uhr

Im Kreisverkehr an der Wohldstraße in Quakenbrück ist am Donnerstag ein Junge bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 12-Jährige war mit dem Rad unterwegs und stieß mit einem Auto zusammen.