Auch im Baseball hat sich der 23-jährige Amerikaner schon versucht. Dass er über kurz oder lang beim Basketball landen (musste), lag sicher auch an seiner Mutter, die in ihrer College-Zeit ebenfalls Basketball spielte. An der Xavier University in Cincinnati sammelte Kenneth Frease erste Trophäen. Berühmt wurde er durch seine Blocks, mit denen er Kontrahenten zur Verzweiflung trieb.