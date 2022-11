Ein Holzhäuschen mit allerlei Dekorationsartikeln für Zuhause und Geschenke hat Katharina Ludmann im September eröffnet. Foto: Anika Becker up-down up-down Logo NEO Selbstgemachte Geschenke und Deko Katharina aus Quakenbrück eröffnet Selbstbedienungshäuschen für Kreatives Von Anika Becker | 13.11.2022, 16:01 Uhr

Du brauchst noch ein spontanes Geschenk für einen Geburtstag. Katharina Ludmann bietet jetzt selbsthergestellte Deko- und Geschenkartikel in einem Selbstbedienungshäuschen in Quakenbrück an.