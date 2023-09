2023 fiel die Wahl auf Katharina Abeln. Sie ist die zweite Burgfrau, die das Stadtfest am dritten Wochenende im September eröffnet – nach Tülay Tsolak, die 2019 den Anfang machte. Sie tritt die Nachfolge von Thomas Ludmann an, der 2022 an dieser Rolle großen Spaß hatte.

Für Katharina Abeln war es eine Ehre, das Burgmannfest eröffnen zu dürfen. Foto: Björn Thienenkamp

So trat also um Punkt 19 Uhr Katharina Abeln würdevoll lächelnd und im festlichen Gewand auf die Freitreppe des Quakenbrücker Rathauses. Musiker der Burgmannskapelle Quakenbrück stimmten dazu feierliche Fanfarenklänge an.

Sie begleiteten die Eröffnung musikalisch: Musiker der Burgmannskapelle Quakenbrück. Foto: Björn Thienenkamp

Kaufmannschaft übernimmt Rathausschlüssel

Die Burgfrau grüßte freundlich die ersten Gäste des Stadtfestes. Begleitet wurde die Lehrerin von Jürgen Holterhus von der Initiative Quakenbrück, ihrem Knappen Martina Fischer von der Theaterwerkstatt, Rathauschef Michael Bürgel, Zeremonienmeister Peter Hohnhorst und vielen ihrer Vorgängern im Amt.

Den kurzen Umzug durch die Quakenbrücker Innenstadt führte Katharina Abeln an. Foto: Björn Thienenkamp

Gemeinsam zog der kleine Festumzug mit der 52-jährigen Quakenbrückerin an der Spitze vom Rathaus durch die Lange Straße zur Bühne in der Alençoner Straße. Dort übergab die Burgfrau den symbolischen Schlüssel an Jürgen Holterhus und eröffnete damit das Volksfest. Bis Sonntagabend hat die Kaufmannschaft nun das Sagen in der Innenstadt.

So eröffnete Katharina Abeln das Burgmannsfest

Dabei erlebten die Besucher eine kleine Überraschung: Anstelle des bekannten Eröffnungsgruße „Froelich geschray, herbey herbey, Ich burgmann ruff zum vest“ trug Abeln eine eigene Version vor.

„Seid gegrüßt, mit fröhlichem Jubel, eilt alle herbei zum festlichen Trubel!" – mit diesen Worten eröffnete Burgfrau Katharina Abeln das Stadtfest. Foto: Björn Thienenkamp

Und die lautete so: „Seid gegrüßt, mit fröhlichem Jubel, eilt alle herbei zum festlichen Trubel! Als Burgfrau grüß ich in die Runde, gekommen ist die Eröffnungsstunde. Das Jahr schon weit ins Land gezogen, so manches Fest wir wollen loben: Ob Neustadtfest, ob Pferderennen, der Wochenmarkt ist zu benennen! Auch ziert gar neue Kunst den Markt, darüber ganz erfreut der Rat. Mit Musik wir öffnen unsre Pforten, hie und da an vielen schönen Orten. Doch heute mir die Ehr zu Teil, als Burgfrau lad ich zum Verweil. Ihr könnt nun alle miterleben, der Schlüssel wird jetzt übergeben. Wirt und Händler nun das Sagen, ein gutes Aug aufs Fest nun haben. Ich, Burgfrau Katharina, euch Bürger noch bitte, feiert nun friedlich in unserer Mitte.“

Bis Sonntagabend hat die Kaufmannschaft das Sagen in der Stadt Quakenbrück. Den symbolischen Schlüssel überreichte Burgfrau Katharina Abeln an Jürgen Holterhus. Foto: Björn Thienenkamp

Warum die Wahl auf Katharina Abeln gefallen war, erläuterte Jürgen Holterhus. „Sie ist eine wichtige Persönlichkeit, die sich im öffentlichen Leben verdient gemacht hat.“ Aus Kaufmannschaft und Bürgerschaft war die gebürtige Cloppenburgerin vorgeschlagen und gewählt worden. „Ich habe mich über die Ehre gefreut, musste aber erst einmal tief schlucken, ob ich dieses Amt annehme“, erinnert sich Abeln an den entsprechenden Anruf.

Auch viele Besucher waren zur Eröffnung des Burgmannsfestes in Gewänder und Kostüme geschlüpft. Foto: Björn Thienenkamp

Livemusik, Partystimmung, Aktionen

Am Samstag, 16. September 2023, und Sonntag, 17. September 2023, geht das Stadtfest weiter. Die Straßen präsentieren sich in den Farben Rot und Weiß. Auf fünf Bühnen in der Innenstadt erleben die Besucher Livemusik, Auftritte von Kleinkünstlern und Vereinen sowie viele andere Aktionen.

Der Samstag beginnt um 10 Uhr mit dem Bürgerfrühstück auf der Bühne bei Rapin (Lange Straße). Kultcharakter hat der Frühschoppen am Sonntag ab 11 Uhr auf der Bühne St.-Antoni-Ort/Bahnhofstraße.

Alle Informationen zum Burgmannfest 2023 in Quakenbrück auf www.burgmannsfest.de.