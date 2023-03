Katharina Abeln ist froh, dass sie beim Synodalen Weg mitwirken konnte. Foto: Nina Strakeljahn up-down up-down Vorsitzende des Osnabrücker Katholikenrats Katharina Abeln aus Quakenbrück: Synodaler Weg muss jetzt mit Leben gefüllt werden Von Nina Strakeljahn | 20.03.2023, 15:06 Uhr

Es war noch einmal ein intensives Treffen, die fünfte und letzte Synodalversammlung in Frankfurt. Mit dabei auch die Vorsitzende des Katholikenrats des Bistums Osnabrück, Katharina Abeln aus Quakenbrück. Trotz so manchen Kompromisses blickt sie positiv in die Zukunft, denn jetzt müssen die Beschlüsse im Bistum umgesetzt werden.