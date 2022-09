Das Biotop am Lönsweg ist wegen der Hitze fast ausgetrocknet. Die dort lebenden Fische mussten umgesiedelt werden. Foto: Wasserverband Bersenbrück up-down up-down Biotop fast ausgetrocknet Karpfen ziehen in Quakenbrück um wegen Dürre Von Martin Schmitz | 03.09.2022, 14:02 Uhr

Das Regenrückhaltebecken am Lönsweg in Quakenbrück ist fast ausgetrocknet. Mitarbeiter des Wasserverbandes Bersenbrück siedelten Karpfen in ein anderes Gewässer um. Für zwei Tiere kam die Rettungsaktion zu spät.