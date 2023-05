In der Saison 2023 spielt das Kanupolo-Team des WSV Quakenbrück in der 2. Bundesliga. Foto: Bernard Middendorf up-down up-down Platz 7 bei Helmond International Kanupolo-Spieler aus Quakenbrück bereiten sich auf neue Saison vor Von Bernard Middendorf | 21.05.2023, 07:58 Uhr

Die Kanuten des Wassersportvereins Quakenbrück sind in Frühform. In der Vorbereitung zur Herausforderung 2. Bundesliga nahmen sie an einem der größten Kanupolo-Turniere der Welt im niederländischen Helmond teil und holten inmitten eines starken Teilnehmerfeldes Platz sieben.