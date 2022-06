Hendrik Gruhn ist stolz auf seine Mannschaft und den Gewinn der Deutschen Vize-Meisterschaft. FOTO: Archiv/Rolf Kamper Sieg über Bayern München ein Riesenerfolg Young Rasta Dragons bauen in der NBBL auf Kontinuität Von Bernard Middendorf | 11.06.2022, 06:40 Uhr

Nicht nur der Halbfinalerfolg der Young Rasta Dragons im NBBL-Top4 über Bayern München lässt Hendrik Gruhn positiv in die Zukunft blicken. Der Coach kann in der kommenden Saison nahezu auf die selben Basketball-Talente bauen, wie in der abgelaufenen Spielzeit.