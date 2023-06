Was der neue Geschäftsführer vorhat Im Hasetal-Tourismus ist Jurriën Dikken ein alter Hase Von Alexandra Lüders | 24.06.2023, 12:01 Uhr

Was den Tourismus im Hasetal betrifft, ist Jurriën Dikken ein alter Hase. Der 51-Jährige übernimmt jetzt die Geschäftsführung der Hasetal Touristik GmbH. 30 Jahre lag diese in den Händen von Wilhelm Koormann. Was der Dikken in dieser Position erreichen will, berichtet er hier.