Benefizveranstaltung für das Diakoniezentrum Junge Gesangstalente proben für den Song Contest in Quakenbrück Von Alexandra Lüders | 05.09.2023, 10:50 Uhr So langsam steigt bei den jungen Teilnehmern des Song Contests in der Petrus-Kirche in Quakenbrück das Lampenfieber. Foto: Alexandra Lüders

Die Spannung steigt: Am 8. September 2023 zeigen junge Gesangstalente beim Song-Contest in der St. Petrus-Kirche in Quakenbrück ihr Können. Mit der nun dritten Benefizveranstaltung möchte das Diakonische Werk die Finanzierung des geplanten Diakoniezentrums in trockene Tücher bringen. Und die Chancen stehen gut.