Regionalbischof Friedrich Selter (links) ordinierte Julia Selter und überreichte der Pastorin eine Bibel, eine Urkunde und ein Ansteckkreuz. FOTO: Alexandra Lüders Erste Ordinationsfeier Julia Sluiter als Pastorin der Nortruper Dorotheen-Gemeinde eingeführt Von Alexandra Lüders | 16.03.2022, 15:13 Uhr

Mit der Einführung von Julia Sluiter als Pastorin erlebte die evangelisch-lutherische Dorotheen-Gemeinde Nortrup-Loxten in ihrer 162-jährigen Geschichte eine Premiere: Erstmals fand in der Kirche eine Ordinationsfeier statt. Regionalbischof Friedrich Selter führte die 34-jährige Vikarin in das Pastorenamt ein.