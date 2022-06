FOTO: Jule Froese und Marvin Goeke Formel 1, Schlangen, Einkaufen Von Quakenbrück auf die Bananenfarm: So geht’s den Weltreisenden Jule und Marvin Von Jule Froese und Marvin Goeke | 13.06.2022, 07:09 Uhr

Ende März sind Jule Froese und Marvin Goeke aus Quakenbrück zu ihrer Weltreise aufgebrochen. Nach einem Zwischenstopp in Dubai sind sie mittlerweile in Australien angekommen und arbeiten derzeit auf einer Bananenfarm. Hier berichten die beiden, was sie bislang erlebt haben.