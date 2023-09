Gaststätte in der Dorfmitte Neue Betreiber, viele Pläne: So geht es mit dem „Karbarosa“ in Menslage weiter Von Christian Geers | 21.09.2023, 06:08 Uhr Sie übernehmen: Giulia Eickhorst (Zweite von links) und Jörn Plagge führen das Karbarosa in Menslage weiter. Seit 2012 hatten Karin Bührmann (Dritte von links) und Barbara Mertens die Wirtschaft aufgebaut und geführt. Foto: Jürgen Ackmann up-down up-down

Giulia Eickhorst und Jörn Plagge haben sich viel vorgenommen. Die beiden sind die neuen Betreiber der Wirtschaft „Karbarosa“ in Menslage. 29 Jahre alt sind sie und voller Ideen. Was sich in den nächsten Monaten verändern wird und was bleibt.