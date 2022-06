Johann Grünloh (mit Ball) startete als erst 16-Jähriger in der NBBL durch. FOTO: Rolf Kamper Bester Neuling der NBBL-Saison Johann Grünloh von den Young Rasta Dragons ist Rookie of the Year Von Bernard Middendorf | 01.06.2022, 10:36 Uhr

Johann Grünloh von den Young Rasta Dragons im zum „Rookie of the Year“ der Nachwuchs-Basketball- Bundesliga gewählt worden. Das 16-jährige Basketballtalent spielte schon in der JBBL für das Kooperationsteam von den Artland Dragons und Rasta Vechta.