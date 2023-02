Da ist gute Unterhaltung garantiert: Jochen Busse, René Heinersdorff und Hugo Egon Balder (von links) gastieren am 7. März mit der Komödie „Komplexe Väter“ im Artland-Gymnasium Quakenbrück. Foto: Bo Lahola up-down up-down Kulturring zeigt „Komplexe Väter“ Hugo Egon Balder und Jochen Busse in Quakenbrück auf der Bühne Von Bernard Middendorf | 27.02.2023, 18:02 Uhr

Augenzwinkernden Bühnenspaß mit bekannten Darstellern bietet der Kulturring Quakenbrück zum Abschluss der Saison 2022/23. „Komplexe Väter“ heißt die Komödie, die am Dienstag, 7. März 2023 um 20 Uhr in der Aula des Artland-Gymnasiums Quakenbrück zu sehen sein wird. Mit Jochen Busse und Hugo Egon Balder in den Hauptrollen.