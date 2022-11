Die Young Rasta Dragons müssen ihr Ziel, die Playoff-Qualifikation, über die Relegation bewerkstelligen. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Jungdrachen reisen nach Rendsburg Young Rasta Dragons wollen Vorrunde erfolgreich abschließen Von Bernard Middendorf | 19.11.2022, 06:49 Uhr

Nachdem die U-16-Basketballer der Young Rasta Dragons durch die Niederlage gegen Hamburg den direkten Sprung in die Playoffs der Jugend-Basketball-Bundesliga verpasst haben, steht am Sonntag, 20. November 2022, das letzte Vorrundenspiel bei den Junior Twisters Rendsburg an.