Epke Kruthaup (mit Ball) und die Young Rasta Dragons sind in der Relegation auf einem guten Weg in Richtung Playoff-Qualifikation. Foto: RolfKamper Relegation in der JBBL U16 der Young Rasta Dragons empfängt den ACT Kassel Von Bernard Middendorf | 02.12.2022, 19:39 Uhr

Tabellenführer mit 8:0 Punkten – eine komfortable Ausgangssituation. Dennoch sollten die Young Rasta Dragons in der Jugend-Basketball-Bundesliga auf der Hut sein, wenn es am Sonntag, 4. Dezember 2022, um 13 Uhr in Vechta gegen den ACT Kassel geht.