Die Young Rasta Dragons sind in der Relegation auf gutem Weg zur Playoff-Qualifikation. Symbolfoto: Rolf Kamper Gegen Münster in der Relegation Schwere Aufgabe für die Young Rasta Dragons in der JBBL Von Bernard Middendorf | 16.12.2022, 17:46 Uhr

In der Relegationsrunde der Jugend-Basketballbundesliga wollen die Young Rasta Dragons die Weichen weiter in Richtung Playoffs stellen. Dafür muss im Heimspiel gegen UBC Münster am Samstag, 17. Dezember 2022, um 11 Uhr in Vechta ein Sieg her.