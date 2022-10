Als Tabellenzweiter empfangen die Young Rasta Dragons am Sonntag den Spitzenreiter aus Rostock. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Beide Teams noch ohne Niederlage Young Rasta Dragons empfangen Rostock zum JBBL-Topspiel Von Bernard Middendorf | 28.10.2022, 21:55 Uhr

Das Topspiel des 4. Spieltags in Jugend-Basketball-Bundesliga steigt am Sonntag, 30. Oktober 2022 in Vechta: Im Rasta Dome empfangen die Young Rasta Dragons um 11 Uhr den Tabellenführer Rostock Seawolves.