In Quakenbrück gegen Rendsburg Basketballer der Young Rasta Dragons starten in die JBBL-Relegation Von Bernard Middendorf | 26.11.2022, 07:58 Uhr

Volle Kraft voraus – jedenfalls, wenn es nach dem Wunsch des Trainers geht: In der Relegationsgruppe 1 der Jugend-Basketball-Bundesliga wird der Kader von Coach Harm-Ubbo Horst erneut von den Junior Twisters Rendsburg geprüft. Das Heimspiel der Young Rasta Dragons (YRD) steigt am Sonntag, 27. November 2022, um 11 Uhr in der Artland-Sporthalle (ASH).