Auf die Young Rasta Dragons (in Weiß) wartet ein schweres Rückspiel in Berlin. FOTO: Bernard Middendorf Basketball: JBBL-Team verliert Eine starke Halbzeit reicht Young Rasta Dragons gegen Berlin nicht Von Bernard Middendorf | 15.03.2022, 22:19 Uhr

Trotz eines starken Spiels standen die JBBL-Basketballer der Young Rasta Dragons (YRD) gegen Higherlevel Berlin am Ende mit leeren Händen da. In der ersten Playoff-Runde verloren die Gastgeber am Ende mit 61:72.