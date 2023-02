Vor dem Playoff-Start wollen die Young Rasta Dragons noch an ihrer Form schrauben. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Letztes Spiel der Relegation JBBL-Basketballer der Young Rasta Dragons reisen nach Hamburg Von Bernard Middendorf | 16.02.2023, 21:53 Uhr

Der Bramfelder SV legt sich in der Jugend-Basketball-Bundesliga auf den letzten Metern mächtig ins Zeug. Doch im letzten Spiel der Regelation will die U16 der Young Rasta Dragons am Sonntag, 19. Februar 2023, in Hamburg noch einmal Selbstvertrauen vor dem Playoff-Start tanken.