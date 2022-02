Für die JBBL-Playoffs sind die Young Rasta Dragons trotz dem letzten Tabellenplatz qualifiziert. (Symbolbild) FOTO: Rolf Kamper Basketball: Erst ein Sieg JBBL-Team der Young Rasta Dragons beendet Hauptrunde gegen Paderborn Von Bernard Middendorf | 19.02.2022, 15:09 Uhr

Nach einer Reihe von schweren Begegnungen hoffen die Young Rasta Dragons in der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL) auf einen Punktgewinn am letzten Spieltag der Hauptrunde. Sie treffen am Sonntag, 20. Februar 2022, (12 Uhr) im Rasta Gym auf die Uni Baskets Paderborn.