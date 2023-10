Kommune mietet mobilen Blitzer Jagd auf Temposünder: Ab wann in der Samtgemeinde Artland geblitzt wird Von Christian Geers | 23.10.2023, 12:08 Uhr Eine solchen Blitzer-Anhänger will auch die Samtgemeinde Artland für eigene Geschwindigkeitskontrollen anschaffen. Foto: imago-images/Rene Traut up-down up-down

Die Samtgemeinde Artland will noch in diesem Jahr mit eigenen Geschwindigkeitsmessungen beginnen und in Quakenbrück, Badbergen, Menslage und Nortrup Temposünder ertappen.