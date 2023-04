Neun Vereins haben für das Turnier in der Quakenbrücker Artland Arena gemeldet. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down NBV-Turnier in der Artland Arena In Quakenbrück treffen sich die besten U-10-Basketballer des Landes Von Bernard Middendorf | 21.04.2023, 18:49 Uhr

Das Lampenfieber steigt bei den U-10-Basketballern aus Quakenbrück, Göttingen, Bremerhaven, Hannover und Vechta. In der Artland Arena in Quakenbrück spielen am Samstag, 22. April 2023, ab 9.30 Uhr bis zu 120 Kinder bei den NBV-Bestenspielen um den Einzug in die Endrunde.