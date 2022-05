In entspannter Atmosphäre werden die Hunde gestreichelt und gleichzeitig gelesen. FOTO: Anika Becker Mehr Selbstbewusstsein Therapiehunde helfen Kindern in Menslage beim Lesen Von Anika Becker | 29.05.2022, 07:52 Uhr

In diesem Bauwagen wachsen Kinder im Kontakt mit den Hunden Jasper und Greta über sich hinaus. Lillehood heißt der Ort, an dem die Menslagerin Nicole von der Beeke ein tiergestütztes Angebot organisiert und so viele Kinder fördert.