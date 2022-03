Am 16. März startet in Niedersachsen die einrichtungsbezogene Impfpflicht. (Symbolfoto) FOTO: Frank Rumpenhorst/dpa Ungeimpfte Mitarbeiter werden gemeldet So wirkt sich die Impfpflicht auf die Pflege im Osnabrücker Nordkreis aus Von Nina Strakeljahn | 15.03.2022, 12:55 Uhr

Am 16. März 2022 tritt in Niedersachsen die einrichtungsbezogene Impflicht in Kraft. Unternehmen und Einrichtungen im Pflege- und Gesundheitsbereich müssen ungeimpfte Beschäftigte melden. Was bedeutet das für die Einrichtungen im Osnabrücker Nordkreis?