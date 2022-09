Führt den Schützenbund Veer Burskupper: der Vorstand mit Präsident Frank Kuhl und Vize-Präsident Hubert Winkler (von links). Foto: Schützenbund Veer Burskupper up-down up-down Verein ehrt Mitglieder Hubert Winkler bleibt „Vize“ der Schützen in Klein Mimmelage Von noz.de | 07.09.2022, 08:58 Uhr

Seit 70 Jahren gehört Horst Brüggemann dem Schützenbund Veer Burskupper in Klein Mimmelage an. Das war nicht die einzige Ehrung in der Generalversammlung.