Ganz am Anfang steht die Idee, im „Dreiländereck“ von Badbergen, Dinklage und Holdorf ein gemeinsames Gewerbegebiet auszuweisen. Symbolfoto: dpa/Jens Wolf up-down up-down Idee in der Diskussion Interkommunales Gewerbegebiet in Badbergen: Das tut sich in Holdorf und Dinklage Von Christian Geers | 14.11.2022, 13:47 Uhr

Die Pläne für ein interkommunales Gewerbegebiet in Badbergen, Dinklage und Holdorf haben in den beteiligten Kommunen ein unterschiedliches Echo ausgelöst. Während die Räte in Badbergen, Quakenbrück und Dinklage bereits erste Entscheidungen getroffen haben, wird die Idee in Holdorf noch diskutiert.