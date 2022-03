70 Arbeitsplätze gingen bei Delkeskamp in Nortrup verloren, wenn die Papierproduktion eingestellt wird. FOTO: Nina Strakeljahn Produktion läuft erstmal weiter Schließt die Papierfabrik doch nicht? Hoffnung bei Delkeskamp in Nortrup wächst und | 11.03.2022, 12:00 Uhr | Update vor 2 Std. Von Mirko Nordmann Nina Strakeljahn | 11.03.2022, 12:00 Uhr | Update vor 2 Std.

Die Nachricht sorgte am Donnerstag für Aufsehen in der Branche: Als erstes Unternehmen reagierte der Verpackungsmittelhersteller Delkeskamp auf den massiven Anstieg des Gaspreises und kündigte die Schließung der Papierherstellung am Stammsitz Nortrup an. Jetzt deutet sich aber eine überraschende Wende an.