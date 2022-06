Auch in Nortrup laufen die Vorbereitungen für den Breitbandausbau. FOTO: dpa/Uwe Anspach up-down up-down Gemeinderat gibt grünes Licht GVG Glasfaser sorgt in Nortrup für schnelles Internet Von Miriam Heidemann | 28.06.2022, 14:41 Uhr

In der Gemeinde Nortrup wird der Breitbandausbau vorangetrieben. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates gaben die Ratsmitglieder nun grünes Licht für die Firma GVG Glasfaser GmbH, in Nortrup die Verlegung von Glasfaserkabeln und Glasfaserhausanschlüssen voranzutreiben.