Im Einzugsbereich des Finanzamtes Quakenbrück müssen für die Neuberechnung der Grundsteuer die Daten von 49.000 wirtschaftlichen Einheiten erfasst werden. Symbolfoto: dpa/Jens Büttner up-down up-down Finanzamt Quakenbrück Grundsteuer: Bescheid liegt vor – das müssen Bürger im Osnabrücker Nordkreis wissen Von Christian Geers | 14.03.2023, 13:20 Uhr

Gut 17.000 Grundstückseigentümer in den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau und Neuenkirchen sowie in der Stadt Bramsche haben vom Finanzamt Quakenbrück ihre neuen Grundsteuerbescheide erhalten. Was darin steht und was sie nun beachten sollten.