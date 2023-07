Schuldezernentin Martina Westerkamp (rechts) übergab die Urkunde an Stefanie Schuirmann. Foto: Anita Lennartz up-down up-down Schulleiterin Steffi Schuirmann geht in den verdienten Ruhestand Stefanie Schuirmann nimmt Abschied von der Grundschule Nortrup Von Anita Lennartz | 05.07.2023, 10:27 Uhr

37 Jahre Grundschullehrerin, davon 31 Jahre in Nortrup mit 23 Jahren Schulleitung – Stefanie Schuirmann ist eine Institution in Nortrup, ohne die man sich die Grundschule gar nicht vorstellen kann. Doch es wird gehen müssen, denn Stefanie Schuirmann geht in den Ruhestand.