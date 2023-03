Mit Drogenspürhunden rückten die Einsatzkräften an den Objekten an, die durchsucht werden sollten. Foto: NWM-TV up-down up-down 300 Polizisten im Einsatz Großrazzia gegen Drogenkriminalität in Badbergen und Lohne Von Anke Schneider | 21.03.2023, 13:04 Uhr

In Badbergen und in Lohne bei Vechta haben rund 300 Polizeikräfte am Dienstagmorgen eine Razzia durchgeführt. Ziel der Aktion war, Kriminellen, die bandenmäßig und gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln handeln, das Handwerk zu legen.