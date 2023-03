Bei der Razzia in Badbergen setzte die Polizei auch Drogenspürhunde ein. Foto: NWM-TV up-down up-down 250 Polizisten im Einsatz Großrazzia gegen Drogenkriminalität in Badbergen und drei weiteren Orten und | 21.03.2023, 13:04 Uhr Von Martin Schmitz Anke Schneider | 21.03.2023, 13:04 Uhr

Bei einer Razzia in Badbergen, Lohne, Dinklage und Vechta wurde am Dienstagmorgen drei Männer festgenommen. Sei stehen im Verdacht des gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Drogenhandels in nicht geringer Menge mit Kokain.