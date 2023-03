Polizei und Staatsanwaltschalt betrachten die Razzia in Badbergen und vier anderen Orten als erfolgreichen Schlag gegen Clankriminalität. Foto: NWM-TV up-down up-down Verdeckte Ermittlungen führten zum Erfolg Schlag gegen Clankriminalität in Badbergen und Lohne Von Martin Schmitz | 22.03.2023, 19:05 Uhr | Update vor 38 Min.

Die Razzia am Dienstag in Badbergen und drei Orten im Landkreis Vechta war das Ergebnis einer langfristigen verdeckten Ermittlung im Drogendealer- und Clanmillieu. Gegen zwei Verdächtige wurde am Mittwoch Haftbefehl erlassen.