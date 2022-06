Ein atemberaubendes Klangfest wollen Andreij Gorbatschow und Lothar Freund mit ihrem Programm „Klassische Saitensprünge“ in Quakenbrück bieten. FOTO: Gorbatschow und Freund up-down up-down Komzert mit Balalaika und Klavier Duo Gorbatschow und Freund in Quakenbrück zu Gast Von noz.de | 24.06.2022, 13:21 Uhr

Schon mehrfach beeindruckte das Duo Gorbatschow und Freund das Publikum in der Arche des Christlichen Krankenhauses Quakenbrück. Am Samstag, 25. Juni 2022, sind die beiden Musiker erneut zu Gast in der Kapelle.