In Quakenbrück hatten Hanna Kirchner (links) und die Gastgeberinnen die Nase mit 54:53 vorn. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Zweites Spiel in sieben Tagen Gewinnen Quakenbrücks Basketball-Damen auch bei der BG Göttingen? Von Bernard Middendorf | 02.03.2023, 17:59 Uhr

Innerhalb einer Woche treffen die Basketballerinnen des TSV Quakenbrück in der 2. Regionalliga Nord-West zum zweiten Mal auf die BG Göttingen II: Am Samstag, 4. März 2023, (17.30 Uhr) wollen beide Teams in der Halle des Felix-Klein-Gymnasiums den Anschluss ans Spitzentrio halten.