Das erste Spiel gegen Düsseldorf dominierten die Young Rasta Dragons. Relegation in der JBBL Gewinnen die Young Rasta Dragons auch gegen die Giants Düsseldorf?

Einen weiteren Schritt in Richtung Playoffs möchten die Young Rasta Dragons am Sonntag, 29. Januar 2023, machen. In der Relegation der Jugend-Basketball-Bundesliga trifft die U16 um 14 Uhr in Vechta auf die ART Giants Düsseldorf.