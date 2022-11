Im Stil eines Blockhauses plant der Ankumer Geschäftsmann Georg Dobelmann einen Neubau für einen Restaurant- und Saalbetrieb auf dem Geländes des Schützenhofes in Quakenbrück. Grafik: mg architekturgesellschaft mbh up-down up-down Georg Dobelmann baut neues Restaurant Abriss und Neubau: So sehen die Pläne für den Schützenhof Quakenbrück aus Von Christian Geers | 06.11.2022, 06:52 Uhr

Die Tage des Restaurants Schützenhof an der Hase in Quakenbrück sind gezählt. 2023 soll das Traditionshaus am Dianenwald abgerissen werden. Nun hat Investor und Eigentümer Georg Dobelmann seine Pläne für den Neubau präsentiert.