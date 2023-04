Die Polizei nahm in Quakenbrück einen Mann fest, dem Manipulationen an Bankautomaten vorgeworfen werden. Symbolfoto: dpa/Stefan Sauer up-down up-down Zweiter Fall von Skimming in der Stadt Geldautomaten manipuliert: Polizei nimmt Mann aus Hilter in Quakenbrück fest Von Martin Schmitz | 26.04.2023, 16:02 Uhr

Spezialkräfte der Polizei nahmen am Montag in Quakenbrück einen 53-jährigen Mann aus Hilter fest. Er hatte dort versucht, den Geldautomaten der Postbank an der Bahnhofstraße zu manipulieren. Die selbe Bank war schon vor einigen Monaten Ziel von Cyberkriminellen.